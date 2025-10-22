Attirato con la scusa di un provino. Portiere viene rapito e ucciso

AGI - Era andato in Ghana convinto di sostenere un provino per un club professionistico e invece ha trovato la morte. Il ministero degli Esteri del Senegal ha confermato la morte di Cheikh Tourè, 18enne portiere cresciuto nell'Esprit Foot Yeumbeul, vittima di una rete di "frode ed estorsione".
Secondo le ricostruzioni apparse sui media locali, attirato in Ghana con false promesse, il giovane portiere è stato rapito e alla famiglia sarebbe stato chiesto un riscatto di circa 1300 euro. Cifra che la madre non è riuscita a raccogliere per intero (sarebbe arrivata a 760 euro), ricevendo così un video del figlio morto dopo essere stato torturato.
Il corpo si trova attualmente ad Accra e il governo senegalese si è già mosso per rimpatriarlo, annunciando anche l'apertura di un'indagine in collaborazione con le autorità ghanesi. Fra l'altro ci sarebbero altri due giovani calciatori senegalesi scomparsi in circostanze simili, i cui genitori avrebbero già lanciato l'allarme