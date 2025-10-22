Naufragio a largo della Tunisia, 40 morti. Tra le vittime anche neonati

AGI - Quaranta migranti di origine sub-sahariana sono morti in un naufragio al largo della Tunisia. Lo hanno riferito fonti giudiziarie. Una trentina di naufraghi sono stati tratti in salvo.
"Le indagini iniziali indicano che c'erano 70 persone a bordo della nave", ha spiegato detto Walid Chtabri, portavoce dell'ufficio del pubblico ministero di Mahdia. "Quaranta corpi, tra cui di neonati, sono stati recuperati e 30 persone sono state salvate", ha aggiunto Chtabri. Le vittime "venivano tutti da paesi dell'Africa sub-sahariana", ha precisato.
Dalla Tunisia, la cui costa dista circa 145 chilometri da Lampedusa, è un paese di transito chiave per migliaia di migranti africani che ogni anno cercano di raggiungere l'Europa via mare. Oltre 55.000 migranti irregolari sono arrivati in Italia dall'inizio dell'anno, secondo gli ultimi dati dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, quasi 4.000 dei quali partiti dalla Tunisia.
A quanto riferisce il quotidiano tunisino La Presse, la Procura di Mahdia ha aperto un'indagine per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e traffico di esseri umani.