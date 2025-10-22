Tunnel della Manica, in arrivo i treni a due piani Eurostar

AGI - I treni a due piani percorreranno il tunnel della Manica a partire dal 2031 per soddisfare la crescente domanda di viaggi ferroviari internazionali dal Regno Unito all'Europa continentale. Eurostar ha annunciato di aver firmato un accordo da 2 miliardi di euro per almeno 30 - e fino a 50 - nuovi treni del produttore Alstom.
Ciascuno potrà trasportare più di 1.000 passeggeri. Eurostar ha reso noto che i treni Celestia, i primi treni a due piani ad alta velocità a circolare sulla terraferma del Regno Unito, avranno circa il 20% di posti a sedere in più rispetto ai suoi treni più grandi esistenti.
Parte dello spazio extra sarà occupato dalle scale, ma sarà anche utilizzato per sedie a rotelle, biciclette, maggiore spazio per le gambe e "sorprese", ha affermato. L'operatore, di proprietà di Sncf, prevede di mantenere l'intera flotta presso il deposito di Temple Mills, nel nord-est di Londra, che spera di riqualificare con un ulteriore investimento di 80 milioni di euro, creando 350 posti di lavoro.
L'annuncio arriva mentre l'autorita' di regolamentazione del Regno Unito, l'Office of Rail and Road, si prepara a pronunciare una decisione critica sull'opportunità per Eurostar di cedere spazio a Temple Mills a un concorrente. Diversi altri operatori ferroviari internazionali ad alta velocita' interessati, tra cui Virgin, FS Italiane (Trenitalia, in partnership con la società spagnola Evolyn) e Gemini, hanno presentato un'offerta per lo spazio del deposito.
La scorsa settimana, riporta il Guardian, FS Italiane ha promesso che i suoi servizi trans-manica avrebbero fatto scalo ad Ashford, nel Kent, in caso di esito positivo, in risposta all'impegno del governo a favorire le offerte che prevedono la riapertura di stazioni ad alta velocita' britanniche in disuso.