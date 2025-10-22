All'asta la borsa Birkin Voyageur di Hermès

AGI - Una delle borse Birkin di Hermès appartenute a Jane Birkin sarà messa all'asta il 5 dicembre ad Abu Dhabi, pochi mesi dopo la vendita record della Birkin originale per 8,6 milioni di dollari. Ad annunciarlo è la casa d'aste Sotheby's che spiega che è stata regalata da Hermès a Jane Birkin nel 2003 e faceva parte delle quattro borse che l'artista ha ricevuto dopo aver venduto il suo iconico prototipo nel 1994 a beneficio di un'associazione per la lotta contro l'AIDS.
Soprannominata 'Le Birkin Voyageur', la borsa nera in pelle, consumata e decorata con scritte autografe della cantante e attrice inglese, scomparsa nel 2023, è stimata tra i 230.000 e i 430.000 dollari (tra i 197.000 e i 370.000 euro).
Venduta per la prima volta nel 2007
La borsa era stata venduta per la prima volta all'asta nel 2007 a beneficio di un'associazione per la difesa dei diritti umani, prima di entrare a far parte di una collezione privata.
Jane Birkin vendeva le sue borse per opere di beneficenza
“Vendere le sue borse Birkin per raccogliere fondi per opere di beneficenza che le stavano a cuore, dopo alcuni anni di utilizzo, è diventata una tradizione per Jane Birkin, con Hermès che le sostituiva ogni volta”, spiega Sotheby's. A luglio, la primissima borsa Birkin disegnata appositamente per Jane Birkin nel 1984 è stata aggiudicata a Parigi per quasi 8,6 milioni di euro, diventando così la borsa più costosa mai venduta all'asta.
Due borse Hermès di Jane Birkin all'asta in un anno
“Presentare non una, ma ben due borse Hermès personali di Jane Birkin in un solo anno è a dir poco storico”, sottolinea Morgane Halimi, responsabile mondiale delle borse e della moda presso Sotheby's. “Questo esemplare eccezionalmente raro offre ai collezionisti un legame intimo con la donna che ha dato origine alla borsa più iconica al mondo”, continua.
La nota autografa: “Borsa che mi ha accompagnato in tutto il mondo”
La 'Birkin Voyageur' si distingue per i suoi dettagli, in particolare i ponti chiusi che ricordano il prototipo e le iscrizioni argentate scritte a mano da Jane Birkin, tra cui la nota: “La mia borsa Birkin che mi ha accompagnato in tutto il mondo” che ha ispirato il soprannome della borsa. Sarà esposta all'hotel St Regis Saadiyat Island Resort di Abu Dhabi dal 2 al 5 dicembre.