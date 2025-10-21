Per la prima volta nella storia la zanzara sbarca in Islanda

AGI - L'Islanda non è più un paradiso senza zanzare: per la prima volta nella storia, i poco amati insetti sono sbarcati questo mese sull'isola. Ne sono stati individuati tre esemplari. Colpa del riscaldamento globale che sta rendendo la 'terra del ghiaccio', traduzione di 'Island' dalla lingua norrena, sempre meno ghiacciata. Lo scrive il Guardian.
L'isola si sta riscaldando a quattro volte il ritmo del resto dell'emisfero settentrionale. I ghiacciai si stanno sciogliendo e nelle acque si trovano pesci tipici dei mari meridionali come lo sgombro. E secondo gli esperti, le zanzare sono arrivate per restare - anche se non tutte le specie - vista la grande quantità di habitat ideali per la riproduzione come paludi e stagni.
Quello dell'Islanda non è certo l'unico esempio di nuova colonizzazione delle zanzare, sempre grazie all'innalzamento delle temperature. Nel Regno Unito sono state trovate quest'anno uova della zanzara egiziana (Aedes aegypti) e della zanzara tigre asiatica (Aedes albopictus) è stata scoperta nel Kent. Si tratta di specie invasive che possono diffondere malattie tropicali come la dengue, la chikungunya e il virus Zika. Al momento, è rimasta una solo una zona senza zanzare nel mondo: l'Antartide. Non propriamente il più ospitale degli habitat per l'uomo.