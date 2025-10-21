Papa Leone XVI abbraccia una neonata e rilancia un messaggio di pace
Papa Leone XVI abbraccia una neonata e rilancia un messaggio di pace
Home>Estero

Papa Leone XVI abbraccia una neonata e rilancia un messaggio di pace

A Castel Gandolfo, il Pontefice ha stretto tra le braccia una bimba di due mesi e parlato con i presenti, rinnovando l’invito alla speranza e all’armonia tra i popoli
Eliana Ruggiero
Papa Leone XIV
Agf - Papa Leone XIV
papa castelgandolfo
di lettura

AGI - Papa Leone XIV è uscito da Villa Barberini a Castel Gandolfo per far ritorno in Vaticano. Come sempre una folla di fedeli attendeva il Pontefice.

ADV

Prima di uscire, Leone si è affacciato dalla Villa pontificia e ha salutato sorridendo le persone che intanto si accalcavano. All'uscita il Papa non si è fermato con i giornalisti: ha preferito salutare e scambiare qualche parola con il suo popolo. In particolare Leone ha preso in braccio la piccola Pia, una bimba di quasi due mesi. "Felicidad", ha detto il Papa alla giovane mamma 27enne Maria, originaria dell'Argentina.

ADV

L'appello alla pace di Papa Leone XVI

"Prego sempre per la pace!" Un messaggio chiaro quello scandito dal pontefice uscendo da Villa Barberini, rispondendo a chi, tra i fedeli gli chiedeva una preghiera per la pace. Con lui anche i due fratelli maggiori, John Joseph e Louis Prevost.

ADV