Papa Leone XVI abbraccia una neonata e rilancia un messaggio di pace

AGI - Papa Leone XIV è uscito da Villa Barberini a Castel Gandolfo per far ritorno in Vaticano. Come sempre una folla di fedeli attendeva il Pontefice.
Prima di uscire, Leone si è affacciato dalla Villa pontificia e ha salutato sorridendo le persone che intanto si accalcavano. All'uscita il Papa non si è fermato con i giornalisti: ha preferito salutare e scambiare qualche parola con il suo popolo. In particolare Leone ha preso in braccio la piccola Pia, una bimba di quasi due mesi. "Felicidad", ha detto il Papa alla giovane mamma 27enne Maria, originaria dell'Argentina.
L'appello alla pace di Papa Leone XVI
"Prego sempre per la pace!" Un messaggio chiaro quello scandito dal pontefice uscendo da Villa Barberini, rispondendo a chi, tra i fedeli gli chiedeva una preghiera per la pace. Con lui anche i due fratelli maggiori, John Joseph e Louis Prevost.