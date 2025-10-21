Hamas consegna le bare di due ostaggi. Vance: "Media pessimista, ma siamo a buon punto"

AGI - L'IDF e lo Shin Bet hanno comunicato che due bare contenenti i corpi di ostaggi rapiti hanno attraversato il confine con Israele. "Il convoglio si sta dirigendo verso il Centro Nazionale di Medicina Legale, dove verrà effettuata l'identificazione", hanno annunciato entrambi.
Pressione USA: Hamas ferma le esecuzioni
Nel frattempo, dopo la pressione degli Stati Uniti sia su Israele sia su Hamas affinché non mettano in pericolo il cessate il fuoco concordato a Sharm el Sheikh, il movimento islamico ha deciso di fermare le esecuzioni di membri di bande rivali. Lo scrive il Wall Street Journal.
I mediatori stessi, sulla scia degli avvertimenti di Donald Trump, avevano ammonito Hamas a evitare di dare a Israele una scusa per riprendere a combattere. E i miliziani hanno accettato il consiglio e comunicato la decisione ai mediatori stessi.
Washington avverte anche Israele
Ma anche Israele ha dovuto fare i conti con gli avvertimenti degli USA. Nel loro incontro di ieri, l'inviato speciale Steve Witkoff e il genero del presidente Trump, Jared Kushner, hanno portato al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu un messaggio chiaro: Israele deve evitare l'escalation e assicurare che le risposte a qualsiasi presunta violazione di Hamas del cessate il fuoco siano proporzionali.
Vance in Israele pronto a incontrare Netanyahu
Intanto, nel tardo pomeriggio, il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, è arrivato in Israele per la visita di due giorni dello Stato ebraico. Appena atterrato, Vance ha ribadito che non ci saranno truppe statunitensi "sul terreno a Gaza", ma che le forze del suo Paese saranno dedicate a "fornire un utile coordinamento". Gli americani, ha spiegato durante la visita al centro di coordinamento civile-militare nel sud di Israele, "sono gli unici mediatori" possibili tra i contingenti che saranno dispiegati. Come si fa altrimenti "a ottenere la presenza di paesi Stati del Golfo più Israele, più i turchi e gli indonesiani? Come possiamo convincere queste persone a lavorare insieme per raggiungere una pace duratura?", ha sottolineato.
Vance ha poi aggiunto che, nonostante i media dipingano un quadro negativo dell'attuazione del piano Trump per Gaza, "le cose vanno bene". "Siamo a buon punto", ha assicurato
Oggi, il vice presidente statunitense incontrerà a Gerusalemme il primo ministro Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog.