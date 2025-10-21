Condannato a 21 anni di carcere l'attentatore del premier slovacco Fico

ADV
AGI - È stato condannato a 21 anni di carcere per terrorismo Juraj Cintula, l'uomo che sparò al primo ministro slovacco, Robert Fico, e lo ferì gravemente nel maggio 2024, alla vigilia delle elezioni europee. Cintula, ha affermato il giudice Igor Kralik, ha agito "con l'intenzione di fermare il corretto funzionamento del governo".
Il politico era stato ferito con 5 colpi di pistola sparati al termine di una riunione del governo a Gandlova e dopo un lungo intervento chirurgico era stato posto in coma farmacologico.
