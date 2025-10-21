Condannato a 21 anni di carcere l'attentatore del premier slovacco Fico

Spari contro il premier slovacco Robert Fico."È in coma farmacologico"

Il capo del governo di Bratislava ferito da tre colpi di pistola, è in pericolo di vita. L'attentatore è uno scrittore, 71 anni, che sostiene il partito di opposizione Slovacchia Progressista. Avrebbe compiuto il gesto per 'motivi politici'