Al via la demolizione di un'ala della Casa Bianca per la sala da ballo

AGI - Sono iniziati i lavori di demolizione della East Wing della Casa Bianca, al cui posto sorgerà una sala da ballo voluta dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo riferisce la Cnn, secondo la quale le scavatrici hanno iniziato ad abbattere porzioni dell'area. La Casa Bianca ha chiarito che i lavori di costruzione della sala saranno finanziati da Trump stesso e da alcuni donatori privati.
Lunedì alcune squadre di operai hanno iniziato a demolire parte dell'ala est, mentre l'ex magnate immobiliare ha annunciato l'inizio ufficiale dei lavori per la costruzione di una nuova sala da ballo del valore di 250 milioni di dollari. Un escavatore meccanico ha squarciato la facciata dell'ala est, lasciando un groviglio di muratura rotta, detriti e fili d'acciaio, come hanno potuto vedere i giornalisti dell'AFP presenti sul posto.
Il miliardario 79enne haannunciato ufficialmente l'inizio dei lavori per la sala da ballo, la più grande aggiunta alla residenza presidenziale degli Stati Uniti in oltre un secolo.
New footage captures crews dismantling the East Wing facade of the White House to make way for President Trump’s $250 million ballroom. pic.twitter.com/WLgsumcrGV
“Sono lieto di annunciare che sono stati avviati i lavori nel parco della Casa Bianca per costruire la nuova, grande e bellissima sala da ballo della Casa Bianca”, ha dichiarato Trump sul suo social network Truth Social.
Trump ha affermato che l'ala est è stata “completamente modernizzata nell'ambito di questo processo e sarà più bella che mai una volta completata!”. L'ala est è il luogo in cui tradizionalmente hanno sede gli uffici delle first lady statunitensi. Il presidente lavora nell'ala ovest e la coppia vive nella residenza presidenziale.