Zelensky, pronto ad andare a Budapest se invitato. Giovedì possibile incontro Rubio-Lavrov

AGI - Se invitato, Volodymyr Zelensky è pronto ad andare a Budapest dove i suoi omologhi americani e russi, Donald Trump e Vladimir Putin, si vedranno presto. Lo ha assicurato lo stesso presidente ucraino in una conferenza stampa al suo ritorno da Washington, dove non è riuscito a convincere il presidente degli Stati Uniti a consegnare a Kiev missili Tomahawk.
"Se fossi invitato a Budapest, se si trattasse di un invito sotto forma di un incontro a tre, o come viene chiamato, di diplomazia mobile, in cui il presidente Trump incontra Putin e il presidente Trump incontra me, allora, in una forma o nell'altra, accetterei", ha detto. Prima del loro faccia a faccia alla Casa Bianca, il Presidente americano aveva comunque chiarito che non ci sarebbe stato nessun vertice a tre.
Zelensky ha poi ribadito la sua critica alla scelta di Budapest come sede dell'incontro: "Non è il posto migliore", ha commentato.
Intanto, l'agenzia Reuters citando fonti dell'amministrazione americana, rivela che il segretario di Stato americano, Marco Rubio, e il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, potrebbero incontrarsi giovedì. Il Cremlino aveva preannunciato la settimana scorsa un colloquio tra i due ministri per preparare il vertice di Budapest tra Trump e Vladimir Putin.
In un'intervista a NbcNews, Zelensky qualche ora prima aveva esortato Trump a esercitare maggiore pressione su Vladimir Putin affinché ponga fine alla guerra contro il suo vicino, affermando che il presidente russo è più forte di Hamas, in un'intervista andata in onda domenica sulla NBC. Alla domanda di "Meet the Press" se Trump dovesse essere più duro con Putin dopo aver guidato un accordo di cessate il fuoco a Gaza, Zelensky ha risposto in inglese: "Sì, e ancora di più perché Putin è qualcosa di simile, ma più forte di Hamas. È una guerra più grande, ed è il secondo esercito al mondo". Ha aggiunto: "Ed è per questo che serve più pressione".
L'intervista è andata in onda dopo il ritorno di Zelensky dalla Casa Bianca dove in un incontro con Trump non era riuscito a ottenere rifornimenti di missili Tomahawk a lungo raggio. Nel vertice- definito "burrascoso" dal Financial Times - il presidente statunitense avrebbe intimato al leader ucraino di "accettare le condizioni di Putin". Al contrario, avrebbe avvertito Trump "l'Ucraina verrà distrutta da Putin".