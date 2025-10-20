Hong Kong, aereo cargo finisce fuori pista durante l' atterraggio, 2 morti

AGI - Un aereo cargo partito da Dubai è uscito di pista in fase di atterraggio all'aeroporto internazionale di Hong Kong schiantandosi contro un veicolo di servizio a terra e causando la morte di due operai. L'incidente è avvenuto intorno alle 3:53 del mattino, quando il volo Emirates SkyCargo EK9788, operato dalla compagnia aerea turca Air ACT, è atterrato sulla pista nord 07R dopo essere partito dall'aeroporto internazionale Al Maktoum di Dubai.
L'aereo, un Boeing 747-481, avrebbe virato a sinistra a metà della manovra di atterraggio prima di precipitare parzialmente in acqua, al largo della pista. Fonti riferiscono che il cargo ha colpito un veicolo di servizio a terra, tranciandone una ruota, prima di fermarsi con il muso oltre la diga. I quattro membri dell'equipaggio a bordo sono usciti illesi, ma due membri del personale di terra sono deceduti a causa dello scontro. Le operazioni di soccorso sono in corso, con i vigili del fuoco e la polizia marittima che hanno inviato imbarcazioni e un elicottero del Government Flying Service per perlustrare la zona. Le squadre di emergenza hanno isolato la pista. In seguito all'incidente, un volo Cathay Pacific CX851 che si stava preparando ad atterrare dietro il cargo è stato costretto ad annullare l'avvicinamento e a deviare sulla pista sud. Le autorità devono ancora confermare la causa dell'incidente, mentre l'aeroporto ha sospeso le operazioni sulla sua pista nord fino a quando l'aeromobile non sarà rimosso dal mare.