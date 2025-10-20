Torna in vigore il cessate il fuoco a Gaza. Riaperti i valichi per l'ingresso degli aiuti

AGI - Dopo una domenica di alta tensione, torna in vigore il cessate il fuoco a Gaza. Lo ha annunciato ieri sera l'esercito israeliano dopo aver effettuato dozzine di attacchi su obiettivi di Hamas nella prima parte della giornata. "In conformità con la direttiva dei vertici politici, e a seguito di una serie di attacchi significativi in risposta alle violazioni di Hamas, l'Idf ha iniziato la rinnovata applicazione del cessate il fuoco", ha dichiarato l'esercito. "L'Idf continuerà a sostenere l'accordo di cessate il fuoco e risponderà con fermezza a qualsiasi violazione di esso".
Cessate il fuoco confermato anche da Donald Trump. A bordo dell'Air Force One, il presidente degli Stati Uniti, rispondendo ai giornalisti, ha anche lasciato intendere che la leadership di Hamas non fosse coinvolta in alcuna presunta violazione, incolpando invece "alcuni ribelli interni". "Ma in ogni caso, la situazione sarà gestita correttamente, con durezza, ma correttamente", ha aggiunto Trump.
L'accordo di cessate il fuoco avrà "alti e bassi", ma produrrà una pace duratura nel lungo termine. Lo ha detto il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance, parlando coi cronisti. "Hamas attaccherà Israele. Israele dovrà rispondere, ovviamente - ha aggiunto -. Ci saranno momenti in cui ci saranno persone a Gaza le cui azioni non saranno chiare. Ma crediamo che ci siano le migliori possibilità di raggiungere una pace sostenibile". Vance domani raggiungerà in Israele l'inviato speciale statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il genere e consigliere di Trump, Jared Kushner, attesi oggi nello Stato ebraico. Kushner, in un'intervista al programma 60 Minutes della Cbs, ha affermato: "Israele deve iniziare ad aiutare i palestinesi e a contribuire a migliorare la loro qualità di vita se vuole integrarsi pienamente in Medio Oriente.
Riguardo alla visione di Kushner per il popolo palestinese e a ciò che, a suo avviso, significa consentirgli di "prosperare", afferma che gli Stati Uniti sono "concentrati sulla creazione di una situazione di sicurezza comune e di opportunità economiche per israeliani e palestinesi, in modo che possano vivere fianco a fianco in modo duraturo". "Lasceremo che siano i palestinesi a decidere autonomamente come chiamarlo nel tempo", afferma, rispondendo a una domanda su un percorso verso uno Stato palestinese.
Vance, Witkoff e Kushner avranno una serie di incontri diplomatici, tra cui quello con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, al fine di far avanzare ulteriormente il cessate il fuoco a Gaza.
Nel frattempo, le Brigate Al Qassam, l'ala armata del movimento palestinese Hamas, continuano ad affermare l loro "pieno impegno" per il cessate il fuoco in tutte le aree della Striscia di Gaza e di dissociarsi dagli attacchi contro l'esercito israeliano nel sud del territorio. Il gruppo islamista ha dichiarato di non essere a conoscenza di "alcun incidente o scontro" a Rafah, sebbene ieri due soldati militari israeliani sono stati dichiarati morti dopo un attacco proprio nel sud di Gaza.