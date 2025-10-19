 Pakistan e l'Afghanistan concordano un nuovo cessate il fuoco 
Pakistan e l'Afghanistan concordano un nuovo cessate il fuoco

L'intesa, con la mediazione di Doha, è stata siglata nella notte dopo i raid aerei pachistani che hanno causato diversi morti
Persone in lutto in Afghanistan circondano le bare delle vittime uccise negli attacchi aerei del Pakistan
AFP - Persone in lutto in Afghanistan circondano le bare delle vittime uccise negli attacchi aerei del Pakistan
AGI - Il Pakistan e l'Afghanistan hanno concordato una tregua "immediata" durante i colloqui mediati da Doha. Lo ha annunciato il ministero degli Affari Esteri del Qatar, dopo che almeno 10 persone sono state uccise nei raid aerei pakistani seguiti a una precedente tregua.

"Durante i negoziati, le due parti hanno concordato un cessate il fuoco immediato e l'istituzione di meccanismi per consolidare una pace e una stabilità durature tra i due paesi", ha dichiarato il ministero in un comunicato.

