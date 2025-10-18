Merz chiede un piano di pace come per Gaza: "Con l'Ue pronti ad aumentare la pressione su Mosca"

AGI - "Ora l'Ucraina ha bisogno di un piano di pace". Lo ha affermato il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, dopo la telefonata con il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, alla quale hanno preso parte il Presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer, il segretario generale della Nato Mark Rutte e i vertici delle istituzioni Ue, Antonio Costa e Ursula von der Leyen.
Dopo il colloquio tra Zelensky e Trump, Merz e i partner europei "hanno accolto con favore la cooperazione transatlantica" e ribadito "l'urgenza di una pace giusta e duratura", impegnandosi ad ampliare il sostegno a Kiev e ad "aumentare la pressione" su Mosca.
Zelensky sente leader Ue dopo Trump
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha informato i leader europei, in una conversazione telefonica congiunta, del suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, avvenuto venerdi' a Washington. I partner europei hanno sottolineato l'urgenza di raggiungere una pace giusta e duratura per l'Ucraina, per la quale hanno ribadito il loro sostegno. Zelensky li ha informati sul contenuto del suo "incontro produttivo e approfondito" con Trump, sottolineando inoltre che "la cosa più importante ora è proteggere quante più vite possibile, garantire la sicurezza dell'Ucraina e rafforzarci tutti in Europa".
Ha inoltre ringraziato i partner che hanno partecipato alla conversazione: il primo ministro britannico Keir Starmer; il cancelliere tedesco Friedrich Merz; la premier Giorgia Meloni; il presidente finlandese Alexander Stubb; il primo ministro norvegese Jonas Gahr Stre; il primo ministro polacco Donald Tusk; la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen; il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa; e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, per il loro sostegno all'Ucraina.I leader hanno coordinato le loro posizioni e concordato che i loro consiglieri per la sicurezza nazionale avrebbero discusso i prossimi passi, si legge nella dichiarazione rilasciata sabato mattina dall'Ufficio presidenziale.
Il portavoce del governo tedesco, Steffen Kornelius, ha riferito che sia Merz che i suoi partner hanno accolto con favore la stretta cooperazione transatlantica e hanno sottolineato l'urgenza degli sforzi per raggiungere una pace giusta e duratura per l'Ucraina. Hanno assicurato a Zelensky che amplieranno il loro sostegno per spingere la Russia a impegnarsi in negoziati seri, tra cui l'aumento della pressione sanzionatoria con il 19 pacchetto dell'Unione Europea e l'utilizzo dei beni statali russi congelati, si legge nella dichiarazione. "Volodymyr Zelensky ha il pieno sostegno della Germania e dei suoi amici europei nel cammino verso la pace. Dopo il suo incontro con il presidente Donald Trump, abbiamo coordinato e monitoreremo attentamente i prossimi passi", ha dichiarato il cancelliere tedesco dopo il colloquio, sottolineando che "ora l'Ucraina ha bisogno di un piano di pace".