La tempesta Fenghsen si abbatte sulle Filippine, 9mila evacuati

AGI - Diverse migliaia di residenti di un'isola al largo delle Filippine orientali sono stati evacuati a causa dell'avvicinarsi della tempesta tropicale Fengshen, temendo inondazioni costiere. Oltre 9mila residenti dell'isola di Catanduanes sono stati trasferiti in aree più sicure, ha annunciato l'ufficio provinciale per i disastri, seguendo una procedura consolidata.
Il governo provinciale di Catanduanes ha ordinato alle autorità locali di "attivare i rispettivi piani di evacuazione" per i residenti nelle "aree ad alto rischio", tra cui la costa, le zone basse e i pendii soggetti a frane, ha riferito il funzionario Gerry Rubio. Secondo le previsioni meteo, l'occhio della tempesta è atteso in giornata al largo di quest'isola di 270mila abitanti nella regione di Bicol, con raffiche di vento fino a 80 km/h.
Anche le province limitrofe di Sorsogon e Albay hanno richiesto evacuazioni precauzionali. La tempesta Fengshen arriva dopo una serie di terremoti che hanno ucciso almeno 87 persone nelle ultime tre settimane e il recente passaggio di due tifoni mortali, Bualoi e Ragasa. Ogni anno, almeno 20 tempeste o tifoni colpiscono o si avvicinano alle Filippine, dove le regioni più povere del Paese sono generalmente quelle più colpite. Gli scienziati affermano che il cambiamento climatico sta causando eventi meteorologici estremi più frequenti e intensi in tutto il mondo.