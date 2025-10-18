Perché il principe Andrea ha abbandonato i suoi titoli proprio ora?

AGI - Dopo tanti scandali, il principe Andrea ha rinunciato all'uso dei suoi titoli e onorificenze. Non può più firmarsi come Duca di York, né aggiungere "KG", Cavaliere della Giarrettiera, dopo il suo nome, con un tocco di cavalleria medievale. Anche il conte di Inverness e il barone Killyleagh sono stati cancellati dalla sua lista di titoli.
Ma cosa ha causato questo annuncio improvviso? Soprattutto perché questa mossa drammatica, che cancella le ultime vestigia della sua vita reale, è accompagnata dall'affermazione della sua innocenza e dal fatto che ha continuato a negare "con forza le accuse contro di me".
Il principe Andrea ha rinunciato volontariamente all'uso dei suoi titoli, in questo modo, il cambiamento del suo status non è dovuto passare al voglio del Parlamento, che avrebbe dovuto legiferare per privarlo del titolo di Duca di York.
Non è un segreto che Buckingham Palace fosse esasperato dagli scandali che circondavano il principe Andrea e da quella che una fonte reale definisce la "continua sfilata di titoli". Era uno dei loro "Duchi di Hazard" che continuava a fare notizia per i motivi sbagliati.
Le domande sui legami di Andrew con il molestatore sessuale Jeffrey Epstein stavano sempre più oscurando il lavoro del resto della famiglia reale. A questo si aggiungevano le domande senza risposta sulle finanze di Andrew e sui suoi legami con una presunta spia cinese. Secondo fonti reali, si era raggiunto un "punto di non ritorno" e si doveva fare qualcosa. A rendere questa posizione non più sostenibile, ha contribuito un'e-mail pubblicata lo scorso fine settimana, che dimostrava che il principe Andrea era rimasto in contatto con Epstein più a lungo di quanto avesse affermato nella sua intervista alla BBC Newsnight.