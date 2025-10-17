Zelensky incontra i produttori dei missili Tomahawk, stasera da Trump 

AGI - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha incontrato i rappresentanti delle aziende di difesa americane Lockheed Martin e Raytheon. La prima produce i caccia F-16, la seconda i sistemi di difesa antiaerea Patriot e i missili a lungo raggio Tomahawk richiesti da Kiev.
Zelensky oggi vedrà a Washington il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con il quale discuterà la consegna di questi armamenti a Kiev.
Abbiamo discusso delle capacità produttive della Raytheon, della collaborazione per rafforzare la difesa aerea e aumentare le capacità a lungo raggio dell'Ucraina, nonché delle prospettive di produzione ucraino-americana", ha spiegato Zelensky sulle reti sociali, "esistono soluzioni che possono rafforzare la protezione della vita in Ucraina. Stiamo lavorando a tutti i livelli per garantirne l'attuazione".
Quanto all'incontro con i rappresentanti di Lockheed Martin, Zelensky spiega di aver affrontato con loro "le esigenze specifiche dell'Ucraina in sistemi di difesa aerea e relativi missili, nonché degli aerei F-16".
"La Russia sta infliggendo colpi sempre più duri all'Ucraina prima dell'inverno, e proprio ora abbiamo bisogno di rafforzare la nostra difesa aerea", ha proseguito il presidente ucraino, "comprendiamo i passi concreti necessari per la nostra protezione e stiamo lavorando per realizzarli".