Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca: "Vogliamo che la guerra finisca"

AGI - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è giunto alla Casa Bianca poco prima delle 13:30 ora locale (le 19:30 in Italia) per la sua terza visita a Donald Trump. In cima all'agenda dei colloqui, la fornitura a Kiev dei missili a lunga gittata Tomahawk su cui il presidente americano ancora non si è pronunciato.
Trump ha accolto Zelensky all'ingresso della Casa Bianca e i due hanno posato brevemente per le telecamere prima di entrare per il colloquio.
Non ci sarà un incontro a tre Donald Trump-Vladimir Putin-Volodymyr Zelensky in Ungheria. Lo ha chiarito lo stesso presidente americano incontrando alla Casa Bianca l'omologo ucraino.
"Sarà un doppio incontro, saremo in contatto con Zelensky", ha detto Trump. "Questi due leader non si piacciono, vogliamo che tutti si sentano a loro agio", ha proseguito, "cosi' gli incontri saranno separati".
Donald Trump ha insistito sulla possibilità che la guerra in Ucraina sia fermata. "Abbiamo una possibilità molto buona di finire la guerra", ha detto il presidente americano ai giornalisti, prima della riunione con Volodymyr Zelensky.
Donald Trump ha confermato che la fornitura all'Ucraina di missili Tomahawk sarà discussa con Volodymyr Zelensky nell'incontro alla Casa Bianca. Ma ha mostrato prudenza.
"Sarebbe una escalation, ma ne parleremo", ha detto. "Vorremmo molto di più che la guerra finisca" e "siamo vicini a finirla anche senza", ha chiarito.
Non solo. Gli Usa hanno bisogno di quei missili "e questa è una delle ragioni per far finire la guerra".
"Non vogliamo dare via cose che ci servono a proteggere il nostro paese", ha sottolineato Trump. La minaccia dei Tomahawk "è sempre lì" ma si tratta di "armi grandiose ma anche molto pericolose" Un'escalation, ha ammonito, "può portare a cose molte brutte". Dunque serve la strada diplomatica. "Voglio che questa guerra finisca".
Trump, Putin vuole che la guerra finisca
Donald Trump è convinto che Vladimir Putin voglia che la guerra in Ucraina finisca. Il presidente russo "vuole finire la guerra o non parlerebbe così", ha detto il presidente americano parlando ai giornalisti durante l'incontro con Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca.
Trump ha ricordato che ieri ha parlato al telefono "due ore e mezzo" con il presidente russo. E l'impressione che ne ha ricavato è che Mosca
"Anche Zelensky vuole la pace. Ora dobbiamo farla", ha aggiunto.
Zelensky a Trump, con tuo aiuto guerra finirà
Donald Trump può portare la pace in Ucraina. Volodymyr Zelensky è tornato a ripeterlo davanti al presidente americano, oggi alla Casa Bianca. "Congratulazioni per il cessate il fuoco a Gaza. Ce l'ha fatta", ha esordito. "È il momento di mettere fine alla guerra in Ucraina", ha sottolineato. Il presidente russo Vladimir "Putin non è pronto, ma sono fiducioso che con il tuo aiuto possiamo mettere fine alla guerra", ha aggiunto.
Il clima con Trump rispetto ai precedenti incontri è cambiato, ha ammesso. "Credo che cominciamo a capirci. Il Presidente sa cosa succede sul campo di battaglia e questo è di grande aiuto", ha spiegato.