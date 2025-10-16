Trump-Putin, telefonata in corso  

AGI - Il presidente americano Donald Trump ha comunicato che è in corso la sua telefonata con Vladimir Putin."La conversazione è in corso, una lunga conversazione", ha scritto su Truth. "Alla fine ne riferirò i contenuti, cosi' come farà il presidente Putin", ha aggiunto. La chiamata tra il tycoon e lo zar russo arriva il giorno prima dell'incontro di domani a Washington con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.
Domani Zelensky da Trump, ultima chance per i Tomahawk
L'incontro alla Casa Bianca verterà sulla possibile consegna a Kiev di missili Tomahawk a lungo raggio come strumento di pressione sul Cremlino. "Certe cose non possono essere discusse per telefono", ha spiegato una fonte ben informata ad Axios. Trump aveva dichiarato che "potrebbe dover parlare con la Russia" dei Tomahawk. "Vogliono Tomahawk nella loro direzione? Non credo. Lo ho spiegato a Zelensky, perchè i Tomahawk sono un nuovo livello di aggressione", aveva detto Trump, "Potrei dire: 'Guarda, se questa guerra non viene conclusa, potrei mandar loro Tomahawk. La Russia non ne ha bisogno. Credo che sia opportuno sollevare il tema".