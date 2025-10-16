Tajani alla Fao: "Giusto riaprire Rafah e far entrare tir con gli aiuti"
Tajani alla Fao: "Giusto riaprire Rafah e far entrare i tir con gli aiuti"
Tajani alla Fao: "Giusto riaprire Rafah e far entrare i tir con gli aiuti"

Il ministro degli Esteri intervenendo alla Giornata Mondiale dell'Alimentazione ribadisce che sul piano umanitario l'Italia è pronta a fare la sua parte
Domenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Antonio Tajani
AGI - "È giusto che si riapra il valico di Rafah ed entrino centinai di tir di aiuti, l'Italia "farà la sua parte". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo alla Giornata Mondiale dell'Alimentazione alla Fao.

Non possiamo non fare il possibile per alleviare le sofferenze dei gazawi", ha aggiunto Tajani, ricordando le centinaia di migliaia di persone che soffrono la fame nella Striscia.
"Ci sono state morti per fame e ce saranno altre, se non interveniamo rapidamente", ha sottolineato il titolare della Farnesina ribadendo che l'Italia "è pronta a fare la sua parte". "Stiamo preparando il più grande invio di aiuti alimentari" dall'inizio della crisi, 100 tonnellate in totale, ha ricordato il ministro.

