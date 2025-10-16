Jasmine Tookes illumina il ritorno del Victoria’s Secret Fashion Show 2025: maternità e glamour 

AGI - Le luci di Brooklyn si sono accese per una rinascita scintillante: il Victoria’s Secret Fashion Show 2025 è tornato nella sua forma più iconica. Tra piume dorate, riflessi di luce e una colonna sonora da brividi, è stata Jasmine Tookes ad aprire la passerella, riscrivendo le regole del glamour e della maternità. Con un sorriso radioso e un’aura che emanava pura serenità, Jasmine Tookes, 34 anni, incinta del suo secondo figlio, ha sfilato come solo un angelo sa fare: con grazia, forza e un’irresistibile eleganza.
La top model e co-fondatrice di Brunel Beauty ha inaugurato lo show indossando ali d’angelo dorate illuminate da micro-luci, un’opera di artigianato spettacolare che si fondeva perfettamente con il suo body a rete trasparente, pensato per celebrare, non nascondere, il suo pancione. Sulla pelle, la firma inconfondibile del suo marchio: il Golden Hour Glow Body Oil, applicato da una leggenda del make-up come Pat McGrath, che ha esaltato la luminosità naturale della modella.
Il trucco, volutamente essenziale (labbra nude, occhi morbidi, capelli sciolti con riga centrale) ha lasciato parlare la bellezza autentica e potente della maternità. Dopo sei anni di silenzio e un ritorno nel 2024 al format originale, Victoria’s Secret ha finalmente ritrovato la sua voce.
Agli Steiner Studios, lo show ha celebrato la sensualità e l’empowerment femminile con una passerella che è stata più di una sfilata: un manifesto di rinascita. La diretta streaming, seguita in tempo reale da milioni di spettatori, ha portato in scena un cast variegato e inclusivo, con volti storici e nuove icone del fashion system. Le sorelle Hadid, Bella e Gigi, hanno dominato con look da capogiro, la prima in rosso tempestato di strass, la seconda in bianco e rosa cipria.
Adriana Lima, leggenda indiscussa del brand, ha fatto il suo ennesimo ingresso trionfale tra applausi e flash, mentre Irina Shayk ha confermato che la sensualità non ha scadenze. Ma non solo modelle: il Fashion Show 2025 ha voluto rendere omaggio alle donne in tutte le loro forme di espressione. Karol G, performer della serata, ha infiammato il pubblico prima di indossare ali scintillanti da “angelo per una notte”. Con lei, Angel Reese, stella della WNBA e prima atleta professionista del basket femminile a sfilare per il brand, e Barbie Ferreira, attrice di Euphoria, simbolo di una bellezza autentica e non convenzionale.
La collezione presentata, già disponibile online con la formula see-now-buy-now, ha abbracciato tutte le sfumature dello stile: dai completi in pizzo e satin ai capi sporty-glam portati in passerella da Lila Moss e Iris Law, eredi di due dinastie fashion.
Barbara Palvin ha incarnato la tendenza caramel couture con un abito sottoveste color caramello, mentre Alessandra Ambrosio, alla sua diciannovesima partecipazione, ha chiuso lo show in nero con ali monumentali a forma di maschera, un tributo alla teatralità che ha reso Victoria’s Secret leggenda.
Il messaggio della serata è stato chiaro: la sensualità è multiforme, la forza è bellezza, e le donne non devono scegliere tra maternità, carriera e glamour. Jasmine Tookes, con la sua passerella luminosa, ne è stata la prova vivente. Victoria’s Secret non è solo tornata, è rinata. E lo ha fatto con le ali spiegate verso un futuro più inclusivo, radioso e irresistibilmente femminile.