Usa, revocato il visto a sei stranieri che avevano deriso l'omicidio di Kirk

AGI - L'amministrazione Trump ha revocato i visti di sei stranieri - cittadini di Argentina, Brasile, Germania, Messico, Paraguay e Sudafrica - che hanno pubblicato video che deridevano l'omicidio di Charlie Kirk. La decisione è stata varata dopo che funzionari americani preposti al caso hanno accertato che i cittadini in questione avevano rilasciato dichiarazioni che deridevano l'assassinio dell'attivista ultraconservatore Kirk, lo scorso 10 settembre. La decisione, resa nota ora, è stata formalmente adottata ieri dal dipartimento di Stato americano in seguito a video e post pubblicati sui social media dai cittadini sanzionati.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, intanto, ha elogiato l'attivista Charlie Kirk come un "martire per la verità e la libertà", conferendogli postumo la più alta onorificenza civile americana. Nel corso di una cerimonia ufficiale, il presidente ha consegnato la medaglia presidenziale della libertà alla vedova in lacrime, paragonando l'ultraconservatore 31enne assassinato il 10 settembre, a Socrate, San Pietro, Abraham Lincoln e Martin Luther King.
Il ricordo di Erika Kirk e il futuro politico
La vedova di Kirk, Erika, ha ringraziato Trump per essere tornato da un viaggio di pace in Medio Oriente per la cerimonia di premiazione, che è caduta proprio nel giorno in cui il suo defunto marito avrebbe compiuto 32 anni. "Gli avete fatto il regalo di compleanno più bello che potesse mai ricevere", ha detto, asciugandosi le lacrime e fermandosi di tanto in tanto per riprendersi. Ha aggiunto che Kirk, che ha sfruttato un pubblico enorme su TikTok, Instagram e YouTube per costruire un sostegno ai punti di discussione conservatori, "probabilmente si sarebbe candidato alla presidenza" se non fosse stato assassinato.
La promessa di Trump: repressione contro l'estrema sinistra
Trump ha anche approfittato della solenne cerimonia alla Casa Bianca per promettere di raddoppiare la repressione contro quelli che definisce gruppi di estrema sinistra. "Dopo l'assassinio di Charlie, il nostro Paese non deve tollerare assolutamente la violenza, l'estremismo e il terrore della sinistra radicale", ha detto Trump a un pubblico composto dall'élite conservatrice del Paese. "Abbiamo chiuso con le folle inferocite e non permetteremo che le nostre città siano insicure", ha insistito il presidente.
Ospiti illustri alla cerimonia
Tra gli ospiti alla cerimonia c'erano il presidente argentino in visita Javier Milei e una serie di personalità dei media conservatori statunitensi.
Chi è accusato dell'omicidio
Tyler Robinson, 22 anni, è accusato dell'omicidio di Charlie Kirk; se condannato, rischia la pena di morte.