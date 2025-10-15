L'ex premier, il dissidente, l'ex campione di scacchi. Gli "agenti stranieri" di Mosca 

AGI - Il Servizio federale di sicurezza russo (Fsb) ha aperto un procedimento penale contro l'ex oligarca ed ex magnate del petrolio, nonchè prigioniero politico, ora in esilio, Mikhail Khodorkovsky, accusandolo di aver creato un'"organizzazione terroristica" e di aver complottato per prendere il potere con la violenza in Russia.
L'Fsb, riportano i media locali, ha annunciato che sta indagando anche su altre 22 persone nell'ambito dello stesso caso; tra di esse figura il dissidente Vladimir Kara-Murza, l'ex campione del mondo di scacchi Garry Kasparov, l'ex primo ministro Mikhail Kasyanov, gli economisti Serghei Aleksashenko e Serghei Guriev, lo scrittore Viktor Shenderovich, e i politici Sergei Aleksashenko e Dmitry Gudkov.
Altri imputati e lo status di "agenti stranieri"
L'elenco include anche gli imprenditori Boris Zimin ed Yevgeny Chichevarkin, il giornalista Yevgeny Kiselev, la politologa Yekaterina Shulman e la giurista Elena Lukyanova. In precedenza, tutti gli imputati erano stati dichiarati "agenti stranieri" dalle autorità russe.
Le accuse dell'FSB e gli obiettivi del Comitato contro la Guerra
Secondo l'FSB, Khodorkovsky e gli altri fondatori della CAR "finanziano gruppi militarizzati ucraini dichiarati terroristi in Russia e reclutano persone per questi gruppi, utilizzandole poi nei piani per prendere il potere in Russia con la forza". La CAR è nata il 27 febbraio 2022, tre giorni dopo l'avvio della campagna militare russa in Ucraina, con l'obiettivo dichiarato di combattere la "dittatura aggressiva" del presidente russo Vladimir Putin.
La mossa dei Servizi segreti russi arriva meno di due settimane dopo che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha annunciato la creazione di una "piattaforma di dialogo" con le forze democratiche russe in esilio, tra cui appunto membri del Comitato.
Accuse di finanziamento e golpe
In una nota, l'Fsb afferma che Khodorkovsky ha presentato questa iniziativa come una "leadership alternativa" a quella attuale in Russia; l'ex numero uno della compagnia petrolifera Yukos è anche accusato di finanziare unità nazionaliste e paramilitari ucraine per usarle in un tentativo di golpe in Russia.
La missione del Comitato contro la guerra
Il sito web del 'Comitato contro la guerra' afferma che l'organizzazione "sostiene i russi contrari alla guerra e crea uno spazio di solidarietà, azione e assistenza reciproca per le persone che si oppongono alla guerra scatenata dal Cremlino".