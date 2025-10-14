Trump riceverà Zelensky venerdì alla Casa Bianca 
Trump riceverà Zelensky venerdì alla Casa Bianca

Nuovo incontro a Washington tra il presidente americano e l'omologo ucraino
Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca il 18 agosto 2025
Alex WROBLEWSKI / AFP - Trump accoglie Zelensky alla Casa Bianca il 18 agosto 2025
AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato che riceverà Volodymyr Zelensky venerdì alla Casa Bianca.

Il presidente americano, sull'aereo di ritorno dal Medio Oriente, ha risposto "credo di sì" a una giornalista che gli chiedeva se avrebbe ricevuto il presidente ucraino venerdì alla Casa Bianca.

Zelensky aveva annunciato che si sarebbe recato "questa settimana" a Washington.

