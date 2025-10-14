Time dedica cover a Trump ma per lui è "la peggior foto di tutti i tempi"

AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è lamentato in un post sui social, pubblicato a tarda notte, del fatto che la rivista Time avesse pubblicato una sua foto che, secondo lui, “potrebbe essere la peggiore di tutti i tempi”, per accompagnare un articolo elogiativo sull’accordo di cessate il fuoco a Gaza.
Trump ha riconosciuto la bontà dell’articolo — apparso nel numero con in copertina il titolo “Il suo trionfo” — definendolo “una storia relativamente buona su di me”, ma ha voluto sapere perché la rivista avesse scelto una foto che mostra il collo un po’ flaccido e pochi capelli.
"Mi hanno fatto sparire i capelli, e poi hanno messo qualcosa che fluttuava sopra la mia testa, che sembrava una corona sospesa, ma estremamente piccola", ha scritto Trump verso l’1,30 del mattino, ora di Washington. I suoi sostenitori hanno condiviso la critica, aggiungendo il dubbio che Time abbia voluto fare uno sgarbo al presidente. “Avranno avuto molte foto - hanno scritto su Truth - e hanno scelto la più brutta. Forse non è un caso”.