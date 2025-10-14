Israele mantiene chiuso il valico di Rafah fino alla restituzione completa dei corpi degli ostaggi

AGI - Israele ha deciso di tenere chiuso il valico di Rafah e di ridurre gli aiuti umanitari a Gaza fino a quando Hamas non restituirà le salme degli ostaggi uccisi. La misura era stata caldeggiata dall'apparato di sicurezza, secondo cui non è in corso alcun tentativo significativo da parte di Hamas di localizzare i corpi.
Secondo funzionari militari, il gruppo militante palestinese possiede informazioni sulla posizione di molti degli ostaggi deceduti, e non solo dei quattro che sono stati restituiti ieri. L'apertura del valico di Rafah era prevista nei prossimi giorni nell'ambito dell'attuazione della prima fase dell'accordo di cessate il fuoco.
Già durante le trattative di Sharm el Sheikh, Hamas aveva chiarito che sarebbe servito tempo per identificare le sepolture, con Gaza devastata e ridotta in macerie dopo due anni di bombardamenti. Ma Tel Aviv non ci crede. Una fonte della sicurezza ha assicurato a Channel12 che Hamas conosce benissimo la posizione di più di 10 corpi e la decisione di non rilasciarli è una grave violazione. Nella Striscia è arrivata anche una squadra di esperti egiziani che lavora in team con gli israeliani alla ricerca delle tombe.
E non si non placa lo strazio dei famigliari che premono per un'accelerazione. Il Forum dei rapiti ha scritto all'inviato americano Steve Witkoff: "I nostri timori si sono avverati. Le chiediamo di fare tutto il possibile per esigere che Hamas rispetti i suoi impegni".
L'appello non è caduto nel vuoto. "La pressione su Hamas continuera' a intensificarsi", ha promesso Gal Hirsch che in questi mesi ha coordinato gli sforzi per riportare a casa tutti.
Nel frattempo, anche Hamas denuncia violazioni agli accordi di tregua. Il portavoce Hazem Qassem ha accusato Israele di non aver rispettato quanto firmato in Egitto, con le operazioni compiute dall'Idf di questa mattina. "Noi siamo impegnati a rispettarli. Abbiamo informato i mediatori delle difficoltà che stiamo facendo di tutto per risolvere", ha detto alla televisione al Hadeth.