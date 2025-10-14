Il 21 ottobre Sarkozy andrà in carcere

AGI - Nicolas Sarkozy sarà il primo ex presidente della Repubblica francese a finire in carcere: il 21 ottobre, secondo RTL France. Condannato il 25 settembre a cinque anni di carcere con esecuzione provvisoria a settembre, Sarkozy ieri aveva un appuntamento con la Procura Nazionale Finanziaria presso il Tribunale Giudiziario di Parigi, che gli ha comunicato la data della sua incarcerazione.
L'ex presidente riconosciuto colpevole per aver "consentito ai suoi stretti collaboratori di agire allo scopo di ottenere sostegni finanziari"
L'ex presidente della Repubblica è arrivato poco prima delle 14:00, accompagnato dai suoi avvocati. L'incontro è durato meno di un'ora. Secondo l'emittente francese, martedì 21 ottobre entrerà nella prigione de La Santé a Parigi, che dispone di un "quartiere vulnerabile", un reparto di isolamento dedicato alle persone vulnerabili per garantirne la sicurezza.