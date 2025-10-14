In Marocco la GenZ212 annuncia nuove manifestazioni per sabato

AGI - Il movimento giovanile GenZ212 ha annunciato per sabato 18 ottobre manifestazioni pacifiche in tutto il Marocco, nell'ambito della sua campagna per "la giustizia, la dignità e un reale cambiamento". In una dichiarazione pubblicata sui social media, il movimento ha affermato che la decisione è stata presa dopo "discussioni interne e un ampio processo di voto tra i membri", confermando la scelta di continuare con un "approccio di protesta pacifica e di ampliarne le forme".
GenZ212 ha invitato "tutti i giovani marocchini e i cittadini" a partecipare "in gran numero" alle manifestazioni per sostenere "richieste giuste e legittime", ribadendo la necessità di rivendicare "il diritto a un'istruzione e a un'assistenza sanitaria di qualità per tutti, di contrastare la corruzione e di chiamare a risponderne i funzionari pubblici".
Il movimento ha inoltre ribadito la sua "priorità assoluta", ovvero il rilascio immediato di tutte le persone arrestate per la loro partecipazione alle proteste pacifiche che si sono tenute nel Paese dalla fine di settembre, con centinaia di giovani scesi in piazza per chiedere maggiori investimenti in sanità, istruzione e condizioni di vita dignitose.
In Marocco quasi il 36% dei giovani tra i 15 e i 24 anni è disoccupato e chi ha un lavoro deve affrontare un costo della vita elevato, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza sanitaria. Come sottolinea Morocco News, nonostante gli appelli del governo al dialogo e alle riforme, molti all'interno del movimento ritengono che un "cambiamento concreto" sia ancora lontano, per cui si è deciso di proseguire la mobilitazione fino a quando non saranno accolte le sue "richieste legittime e urgenti".