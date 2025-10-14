Lecornu: "Non sarò il premier del dissesto dei conti pubblici"

AGI - Emmanuel Macron è pronto a sciogliere l'Assemblea Nazionale in caso di censura al governo Lecornu. È l'avvertimento che lo stesso Macron consegna alle forze politiche subito dopo la riunione del Consiglio dei ministri che ha approvato la manovra di bilancio e poco prima dell'inizio della seduta parlamentare in cui il premier incaricato esporrà il suo discorso di politica generale. Le mozioni di censura presentate contro il governo sono "mozioni di scioglimento e devono essere considerate come tali", ha detto Macron ai ministri, secondo la portavoce del governo Maud Bregeon.
Sia il Rassemblement National che la France Insoumise hanno depositato una mozione di censura contro il governo, mentre i Socialisti hanno fatto sapere che aspetteranno di sentire l'intervento di Lecornu prima di decidere.
Macron "ha preso atto che sono state presentate due mozioni di censura (di LFI e RN) e ha ribadito che le mozioni di censura presentate sono mozioni di scioglimento e devono essere considerate come tali", ha riferito Bregeon. "I disaccordi sono degni di riconoscimento, ma sono accettabili solo se sono possibili compromessi", ha aggiunto il Capo dello Stato. Macron "ha insistito sulla stabilità istituzionale", affermando che i francesi "sono stanchi del tumulto politico". Lo stesso Lecornu ha detto che il governo sarà "capace di muoversi", ma "non farà qualsiasi cosa". "La politica significa difendere le proprie opinioni ed esserne orgogliosi, ma anche essere in grado di intraprendere la strada politica per agire", ha aggiunto.
Lecornu, "si va verso una grave crisi istituzionale"
Se "le cose non andranno bene questa settimana, ci stiamo dirigendo verso una grave crisi istituzionale. Lo scioglimento diventerà inevitabile. Non sarò il primo ministro del dissesto dei conti pubblici". Queste le prime parole di Sébastien Lecornu all'Assemblea Nazionale nel corso del suo intervento di politica generale. Il premier in manovra propone 35 miliardi di euro di risparmi e conferma che per l'anno prossimo il deficit francese dovrà attestarsi al 5% del Pil.
Sospensione della riforma delle pensioni
Il premier ha annunciato che sospenderà la riforma delle pensioni in autunno e fino alle elezioni presidenziali. "Proporrò al Parlamento in autunno di sospendere la riforma delle pensioni del 2023 fino alle elezioni presidenziali. Non ci sarà alcun aumento dell'età pensionabile da ora fino a gennaio 2028. Ma lo dico in modo molto diretto: sospendere per il gusto di sospendere sarebbe irresponsabile. Questa sospensione deve infondere la fiducia necessaria per costruire nuove soluzioni. Sospendere per fare meglio è la soluzione", ha aggiunto Lecornu.
Diversi deputati socialisti hanno applaudito il primo ministro dopo l'annuncio di una sospensione della riforma delle pensioni fino alle elezioni presidenziali, uno dei temi chiave messi sul tavolo dai Socialisti per dare il via libera all'esecutivo.
Secondo le Monde hanno applaudito all'annuncio di Lecornu anche l'ex presidente Francois Hollande e Aurèlien Rousseau, ex capo di gabinetto di Elisabeth Borne a Matignon. Il segretario del Partito socialista e deputato della Senna e Marna, Olivier Faure, ha applaudito quando Lecornu ha dichiarato che "anche il periodo assicurativo sarà sospeso e rimarrà a 170 trimestri fino a gennaio 2028". Nessuna reazione invece da parte del presidente del gruppo socialista, Boris Vallaud.