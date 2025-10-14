"Varcata la linea gialla". Cinque palestinesi uccisi dall'Idf a Gaza

AGI - Le Forze israeliane (Idf) hanno riferito di aver ucciso nella Striscia di Gaza cinque palestinesi "sospetti" che si erano avvicinati ai militari nel quartiere orientale di Shejaiya a Gaza City, attraversando la cosiddetta Linea Gialla, oltre la quale l'esercito si è ritirato nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco con Hamas. Lo riporta Times of Israel.
Sono stati fatti dei tentativi di avvertimento per disperdere i cinque "sospetti" e, dopo che questi si sono rifiutati di allontanarsi, le Idf hanno sparato per "eliminare la minaccia", ha spiegato l'esercito smentendo le notizie secondo cui i sospettati o altri uomini armati sarebbero riusciti a violare una postazione militare nella zona.
Avvertimento dell'Idf ai residenti di Gaza
"Le Idf invitano i residenti di Gaza a seguire le istruzioni e a non avvicinarsi alle truppe dispiegate nella zona", ha ribadito l'esercito.