Trump oggi in Israele, il programma della visita 'lampo'

AGI - Il presidente americano Donald Trump sarà questa mattina in Israele per sole quattro ore. Lo ha confermato il Times of Israel citando l'ufficio del premier israeliano.
Com'era trapelato, la visita sarà brevissima. Trump sarà accolto alle 9:20 ora locale (le 8:20 in Italia) all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv dal primo ministro Benjamin Netanyahu e dal presidente Isaac Herzog. Alle 10:15, il Presidente avrà un colloquio con Netanyahu nell'ufficio del primo ministro alla Knesset. Alle 10:45 incontreranno insieme le famiglie degli ostaggi.
Incontro alla Knesset
Alle 11:00, Trump, Netanyahu, il presidente della Knesset Amir Ohana, e il leader dell'opposizione Yair Lapid parleranno davanti a tutti i deputati.
Firma dell'accordo Israele-Hamas
Alle 13:00 Trump lascerà Israele, salutato di nuovo da Herzog e Netanyahu, alla volta di Sharm el Sheikh dove co-presiederà con l'omologo egiziano Abdel Fattah al Sissi la cerimonia di firma dell'accordo tra Israele e Hamas.