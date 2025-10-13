Chiede l'elemosina e gli offrono una pizza. Aggredito un frate

AGI - Era andato in chiesa per chiedere l'elemosina e un frate gli offre la pizza. Un disoccupato di 31 anni offeso da questo gesto, ha aggredito il sacerdote con delle forbici e oggi è stato condannato a 13 mesi di reclusione.
L'incidente è avvenuto il 18 agosto in una chiesa in Triq Santa Tereza, a Malta. L'imputato, con problemi di tossicodipendenza, si è offeso per l'offerta e ha minacciato il frate, dicendogli presumibilmente: “Te la farò pagare”, prima di aggredirlo con un paio di forbici.
Calleja inizialmente si era dichiarato non colpevole, ma il 30 settembre ha cambiato la sua dichiarazione. Ha ammesso di aver aggredito, minacciato e insultato il frate, di aver portato con sé uno strumento affilato e appuntito senza licenza e di essere recidivo.
Il tribunale ha tenuto conto della natura delle accuse mosse contro Calleja e della sua ammissione relativamente precoce.