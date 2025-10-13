Chi sono i 20 ostaggi ancora vivi

ADV
AGI - L'ala armata di Hamas ha pubblicato un elenco di 20 ostaggi sopravvissuti detenuti a Gaza che dovrebbero essere liberati nell'ambito di un accordo raggiunto con Israele. Gli ostaggi citati dalle Brigate Ezzedine al-Qassam sul proprio canale Telegram fanno parte dei 48 prigionieri, sia vivi che deceduti, detenuti dai militanti palestinesi a Gaza.
"Nell'ambito dell'accordo" di cessate il fuoco e "per lo scambio di prigionieri, le Brigate al-Qassam hanno deciso di liberare i seguenti prigionieri sionisti vivi", si legge in un comunicato del gruppo armato che pubblica l'elenco dei nomi dei venti ostaggi.
I nomi
- Bar Kuperstein,
- Eviatar David,
- Yosef Haim Ohana,
- Segev Kalfon,
- Avitan Or,
- Elkana Buchbot,
- Maxim Harkin,
- Nimrod Cohen,
- Matan Tsengauker,
- David Cuneo,
- Eitan Horn,
- Matan Engerst,
- Eitan Mor,
- Gali Berman,
- Ziv Berman,
- Omri Miran,
- Alon Ohel,
- Guy Gilboa-Dalal,
- Rom Breslavsky
- Ariel Cune.
