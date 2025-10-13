Chi sono i 20 ostaggi ancora vivi
Chi sono i 20 ostaggi ancora vivi

Sono tutti uomini: perlopiù civili ma anche soldati. La loro vita è ferma dal 7 ottobre 2023
AGI - L'ala armata di Hamas ha pubblicato un elenco di 20 ostaggi sopravvissuti detenuti a Gaza che dovrebbero essere liberati nell'ambito di un accordo raggiunto con Israele. Gli ostaggi citati dalle Brigate Ezzedine al-Qassam sul proprio canale Telegram fanno parte dei 48 prigionieri, sia vivi che deceduti, detenuti dai militanti palestinesi a Gaza.

"Nell'ambito dell'accordo" di cessate il fuoco e "per lo scambio di prigionieri, le Brigate al-Qassam hanno deciso di liberare i seguenti prigionieri sionisti vivi", si legge in un comunicato del gruppo armato che pubblica l'elenco dei nomi dei venti ostaggi.

I nomi

  • Bar Kuperstein,
  • Eviatar David,
  • Yosef Haim Ohana,
  • Segev Kalfon,
  • Avitan Or,
  • Elkana Buchbot,
  • Maxim Harkin,
  • Nimrod Cohen,
  • Matan Tsengauker,
  • David Cuneo,
  • Eitan Horn,
  • Matan Engerst,
  • Eitan Mor,
  • Gali Berman,
  • Ziv Berman,
  • Omri Miran,
  • Alon Ohel,
  • Guy Gilboa-Dalal,
  • Rom Breslavsky
  • Ariel Cune.
