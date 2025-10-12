Trump: "La guerra è finita. In Israele e nei paesi musulmani esultano tutti"
"Tutti esultano insieme. Non era mai successo prima" ha detto il presidente Usa prima di salire sull'Air Force One diretto a Israele.
President Donald J. Trump departs for his historic trip to Israel & Egypt. pic.twitter.com/FVi0EgCQcS— The White House (@WhiteHouse) October 12, 2025
Tutto pronto per il vertice di pace a Sharm el Sheikh. Il ruolo dell'Italia
