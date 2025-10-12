Trump: "La guerra è finita. In Israele e nei paesi musulmani esultano tutti"
Trump: "La guerra è finita. In Israele e nei paesi musulmani esultano tutti"
Home>Estero

Trump: "La guerra è finita. In Israele e nei paesi musulmani esultano tutti"

"Tutti esultano insieme. Non era mai successo prima" ha detto il presidente Usa prima di salire sull'Air Force One diretto a Israele.
Massimo Basile
Donald Trump in partenza verso Israele e Egitto
Afp - Donald Trump in partenza verso Israele e Egitto
usa donald trump medio oriente
di lettura

AGI - "La guerra è finita. Okay? Avete capito?" ha detto Trump ai giornalisti quando gli è stato chiesto se fosse sicuro che il conflitto tra Israele e il gruppo militante palestinese Hamas fosse terminato.
Parlando con i giornalisti al seguito del suo viaggio in Medio Oriente, il presidente degli Stati Uniti ha esaltato il premier israeliano Benjamin Netanyhau, dicendo che “ha fatto un grande lavoro” e garantito che la “pace reggerà”.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in viaggio verso Israele ed Egitto dove è atteso per la cerimonia della firma degli accordi di pace. L'Air Force One è decollato dalla base congiunta Andrews, vicino a Washington, sotto una leggera pioggia, hanno riferito i giornalisti dell'AFP. Anche il Segretario di Stato Marco Rubio, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth e il capo della CIA John Ratcliffe erano a bordo dell'aereo, ha riferito la Casa Bianca.
Prima di partire per il Medio Oriente, il presidente ha parlato dell'entusiasmo creato in Medio Oriente dall'accordo di pace per la Striscia di Gaza. "Ieri e oggi, in Israele - ha detto Trump ai giornalisti - c'erano 500 mila persone, e anche nei Paesi musulmani e arabi tutti stanno esultando. Tutti esultano insieme. Non era mai successo prima. Di solito, se un gruppo esulta, l'altro no, l'altro è dall'altra parte".

ADV

ADV
Leggi anche:
Gaza peace summit

Tutto pronto per il vertice di pace a Sharm el Sheikh. Il ruolo dell'Italia
La cerimonia della firma degli accordi di pace si terrà all'International Conference Center (già sede della Cop27 nel 2022) e avrà inizio alle 14.30 (le 13.30 in Italia)

Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell\'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone

ADV