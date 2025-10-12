Disarcionato dal toro, la Corrida perde uno dei suoi protagonisti

AGI - La Corrida spagnola perde inaspettatamente uno dei suoi toreri più famosi. Domenica, durante la Corrida della Hispanidad, Morante de la Puebla ha annunciato il suo ritiro dalla tauromachia, dopo aver tagliato due orecchie con una performance intensa e drammatica. Il gesto è stato simbolico: dopo una grande estocada, ha passeggiato per l’arena e si è tolto il “añadido” (accessorio del costume), segno tradizionale dell'addio.
Dopo essersi esibito e aver assistito all'intensa ed eloquente mattinata con protagonisti Curro Vázquez e César Rincón alla festa in onore di Antoñete, da lui stesso organizzata, Morante ha reso un altro omaggio al leggendario torero madrileno indossando il suo consueto abito color malva e oro.
Morante, che era stato violentemente disarcionato dal toro durante la corrida, si è ripreso per infliggergli spadata molto decisa e non priva di rischi, e ha concluso con un colpo di spada eseguito alla perfezione, tagliando così quelle sono state le ultime due orecchie della sua carriera.
Con lui, ma stavolta annunciato, si è ritirato anche Fernando Robleño. Entrambi sono stati portati fuori dall'arena, in spalla, tra gli applausi del pubblico.
