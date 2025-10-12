Il presidente del Madagascar accusa: "In corso un tentativo di colpo di Stato"

AGI - Il presidente malgascio Andry Rajoelina ha accusato i militari di golpe, dopo che ieri un contingente di soldati si è unito alle migliaia di giovani manifestanti antigovernativi che avrebbe dovuto fermare nella capitale Antananarivo.
"La presidenza della Repubblica desidera informare la nazione e la comunità internazionale che un tentativo di prendere il potere illegalmente e con la forza, contrario alla Costituzione e ai principi democratici, è attualmente in corso sul territorio nazionale", si legge in una dichiarazione di Rajoelina.
I militari della base di Soanierana, alla periferia della capitale, avevano invitato ieri all'ammutinamento di fronte al perdurare dell'ondata di proteste contro l'esecutivo iniziate il 25 settembre. "Uniamo le forze, militari, gendarmi e polizia, e rifiutiamo di essere pagati per sparare ai nostri amici, ai nostri fratelli e alle nostre sorelle", hanno dichiarato i soldati in un video diffuso sabato mattina.