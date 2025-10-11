Sparatoria in strada a Giessen: diversi feriti. Caccia all'aggressore

ADV
AGI- Uno sconosciuto ha sparato nella città di Giessen, nell'Assia centrale. Secondo la polizia, tre persone sono rimaste ferite. Lo scrive la 'Bild'.
La sparatoria è avvenuta alle 15,10 in un locale per le scommesse sportive vicino alla piazza del mercato. L'aggressore è in fuga, ma non vi è alcun pericolo per la popolazione. La polizia ha isolato gli ingressi del mercato. Le circostanze dell'incidente non sono ancora note, nè è chiaro esattamente quante persone siano rimaste ferite nè quanto siano gravi le loro ferite. Un portavoce della polizia ha dichiarato: "Non ci sono morti. Al momento non ho notizie sulla gravità dei feriti".
