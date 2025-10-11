Hamas diserta la firma dell’accordo di pace

AGI - Hamas non parteciperà alla cerimonia per la firma dell'accordo di pace a Gaza. Lo comunica all'AFP un dirigente di Hamas.
L'idea di espellere membri di Hamas da Gaza, inclusa nel piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra nei territori palestinesi, è "assurda". Lo ha dichiarato all'Afp il funzionario di Hamas, Hossam Badran.
"I leader di Hamas presenti nella Striscia di Gaza sono sulla loro terra, quella in cui vivevano, tra le loro famiglie e la loro gente. È quindi naturale che rimangano lì", ha dichiarato. "Parlare di espellere i palestinesi, che siano membri di Hamas o meno, dalla loro terra è assurdo e insensato", ha aggiunto.
Hamas pronta a reagire
Badran ha anche aggiunto che Hamas sarà pronta a reagire se l'accordo di pace dovesse naufragare e le ostilità con Israele riprendessero nella Striscia di Gaza. "Speriamo di non tornare alla guerra, ma il nostro popolo palestinese e la forza di resistenza senza dubbio affronteranno e useranno tutte le loro capacità per respingere questa aggressione se questa battaglia verrà imposta", ha dichiarato.
Hamas si difenderà se il piano degli Stati Uniti per porre fine alla guerra a Gaza fallisse. "Speriamo di non tornare alla guerra, ma il popolo palestinese e le forze della resistenza sicuramente useranno tutte le loro capacità per respingere un'eventuale aggressione", ha detto Hossam Badran.
