Contro la Cina "ostile", Trump aumenta i dazi del 100%  

AGI - Trump ha deciso: dal primo novembre la Cina subirà dazi al 100%. Lo ha reso noto in un post su Truth.
La decisione è arrivata dopo che Pechino ha imposto restrizioni “straordinariamente aggressive” alle esportazioni di minerali rari. “Sulla base del fatto che la Cina ha assunto questa posizione senza precedenti... gli Stati Uniti d'America imporranno un dazio del 100% alla Cina, oltre a qualsiasi dazio che stanno attualmente pagando”, ha dichiarato Trump su Truth.
Trump ha anche annunciato che gli Usa imporranno controlli sulle esportazioni di tutti i software essenziali prodotti negli Stati Uniti a partire dal primo novembre.
Nel pomeriggio di venerdì, il presidente Usa, sempre sui social, aveva dichiarato che il gigante asiatico "sta diventando molto ostile" e ha aggiunto che "non sembra esserci più alcun motivo" per incontrare il presidente Xi Jinping in Corea del Sud tra due settimane, come inizialmente previsto.