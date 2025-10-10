Nuovi raid in Ucraina, Kiev al buio. Ucciso un bambino di 7 anni
La capitale rimasta senza luce e senza acqua a seguito di massicci russi che hanno colpito il settore energetico
AGI - Il ministero dell'Energia ucraino ha segnalato attacchi "massicci" alle infrastrutture energetiche del Paese. "In questo momento, i russi stanno infliggendo attacchi massicci alle infrastrutture energetiche ucraine", ha dichiarato il ministero su Facebook. Inoltre diverse esplosioni sono state udite dai giornalisti dell'AFP a Kiev, oltre al ronzio dei droni d'attacco.

L'est di Kiev è rimasto senza elettricità in seguito agli attacchi russi che hanno colpito il settore energetico ucraino durante la notte. Lo ha annunciato il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. "La riva sinistra (la riva orientale, ndr) è senza elettricità. Ci sono anche problemi con la rete idrica", ha dichiarato su Telegram. Anche un giornalista dell'AFP residente in questa zona della città ha sottolineato la mancanza di elettricità e acqua potabile.

Vittima innocente a Zaporizhia

Un attacco russo ha ucciso un bambino di sette anni a Zaporizhia, in Ucraina. Lo ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare della regione sud-orientale. "Notizie tragiche. Un bambino di 7 anni, ferito in un attacco russo notturno, è morto in ospedale", ha scritto Ivan Fedorov sulla piattaforma Telegram.

