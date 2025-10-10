Nuovi raid in Ucraina, Kiev al buio. Ucciso un bambino di 7 anni

AGI - Il ministero dell'Energia ucraino ha segnalato attacchi "massicci" alle infrastrutture energetiche del Paese. "In questo momento, i russi stanno infliggendo attacchi massicci alle infrastrutture energetiche ucraine", ha dichiarato il ministero su Facebook. Inoltre diverse esplosioni sono state udite dai giornalisti dell'AFP a Kiev, oltre al ronzio dei droni d'attacco.
⚡️Update: 'Missiles, one after another' — 9 injured, outages in Kyiv amid mass Russian attack on energy infrastructure.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 10, 2025
Photos: State Emergency Servicehttps://t.co/3XB3OigihK pic.twitter.com/F3MyfglSUj
L'est di Kiev è rimasto senza elettricità in seguito agli attacchi russi che hanno colpito il settore energetico ucraino durante la notte. Lo ha annunciato il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. "La riva sinistra (la riva orientale, ndr) è senza elettricità. Ci sono anche problemi con la rete idrica", ha dichiarato su Telegram. Anche un giornalista dell'AFP residente in questa zona della città ha sottolineato la mancanza di elettricità e acqua potabile.
Vittima innocente a Zaporizhia
Un attacco russo ha ucciso un bambino di sette anni a Zaporizhia, in Ucraina. Lo ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare della regione sud-orientale. "Notizie tragiche. Un bambino di 7 anni, ferito in un attacco russo notturno, è morto in ospedale", ha scritto Ivan Fedorov sulla piattaforma Telegram.