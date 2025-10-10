Melania Trump parla alla nazione: "Al lavoro per ritorno dei bambini"

AGI -In un messaggio alla nazione, durato cinque minuti, la first lady Melania Trump, oltre ad annunciare di aver instaurato un rapporto diretto con il presidente russo Vladimir Putin, ha annunciato il ricongiungimento con le famiglie di bambini separati dai loro genitori nel conflitto tra Russia e Ucraina. E dichiarato che ci sono "piani già in corso per ricongiungere altri bambini nel prossimo futuro. Spero che la pace arrivi presto. Puo' cominciare dai nostri bambini".
La first lady ha dichiarato che otto bambini ucraini sono stati riuniti con le loro famiglie dopo i colloqui con il presidente russo. Ad agosto Melania Trump aveva scritto una lettera a Putin e aveva fatto in modo che il marito gliela consegnasse personalmente durante lo storico incontro con il presidente russo in Alaska. L'invasione dell'Ucraina da parte di Putin ha spinto la Russia a portare via bambini ucraini dal loro Paese affinché venissero cresciuti come russi. La First Lady ha detto che Putin ha risposto alla sua lettera e che dopo è stato istituito un "canale di comunicazione aperto" per aiutare il ricongiungimento dei bambini con le loro famiglie.