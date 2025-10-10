Terremoto di magnitudo 7.4 nelle Filippine, previsto uno "tsunami distruttivo"
Terremoto di magnitudo 7.4 nelle Filippine, annunciato uno "tsunami distruttivo"

Sollecitati ad evacuare i residenti delle zone costiere. Previste onde "di altezza tale da mettere in pericolo vite umane"
Terremoto nelle Filippine
Ted ALJIBE / AFP - Gli effetti del sisma nell'isola di Cebu
AGI - Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito venerdì, 10 ottobre, le Filippine meridionali, con l'ufficio sismico locale che ha dichiarato che si prevedono danni e scosse di assestamento. Il responsabile della sismologia filippina, Teresito Bacolcol, ha dichiarato che la sua agenzia ha diramato un'allerta tsunami. Il sisma ha colpito a circa 20 chilometri dalla città di Manay, nella regione di Mindanao, alle ore 9.43 locali.

Si prevede "uno tsunami distruttivo con onde di altezza tale da mettere in pericolo vite umane" sulla costa orientale dell'arcipelago, ha avvertito l'Istituto filippino di vulcanologia e sismologia. L'agenzia ha esortato i residenti delle zone costiere colpite a evacuare "immediatamente verso zone più elevate o a spostarsi più nell'entroterra".

Finora non sono stati segnalati danni o vittime. Questo terremoto arriva due settimane dopo un potente sisma che ha causato 74 morti e circa 72.000 senzatetto sull'isola centrale di Cebu.

