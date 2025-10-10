Incidente in una fabbrica di esplosivi militari in Tennessee
Incidente in una fabbrica di esplosivi militari in Tennessee: morti e dispersi
L’Agenzia statunitense per l’Alcol, il Tabacco, le Armi da Fuoco e gli Esplosivi (ATF) si è recata sul luogo per fornire assistenza nell’emergenza
AGI - Numerosi morti e dispersi in Tennessee, negli Stati Uniti, dopo che un impianto militare di esplosivi è esploso, facendo tremare le abitazioni vicine. L'esplosione, avvenuta intorno alle 7,45 del mattino ora locale, le 14,45 in Italia, è stata "devastante", secondo le autorità locali, ma i soccorritori sono poi riusciti a mettere in sicurezza l'area. La società colpita dall'incidente, Accurate Energetic Systems, si trova a circa un'ora a sudovest di Nashville.

I media parlano di almeno 19 dispersi, inclusi un numero ancora imprecisato di morti.

L’Agenzia statunitense per l’Alcol, il Tabacco, le Armi da Fuoco e gli Esplosivi (ATF) si è recata sul luogo per fornire assistenza nell’emergenza.

Accurate Energetic Systems produce esplosivi militari, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre il sito ufficiale dell’azienda indica che “produce e fornisce soluzioni per prodotti energetici destinati alle industrie della difesa, aerospaziale, demolizione, petrolio e gas”.

