Incidente in una fabbrica di esplosivi militari in Tennessee

AGI - Numerosi morti e dispersi in Tennessee, negli Stati Uniti, dopo che un impianto militare di esplosivi è esploso, facendo tremare le abitazioni vicine. L'esplosione, avvenuta intorno alle 7,45 del mattino ora locale, le 14,45 in Italia, è stata "devastante", secondo le autorità locali, ma i soccorritori sono poi riusciti a mettere in sicurezza l'area. La società colpita dall'incidente, Accurate Energetic Systems, si trova a circa un'ora a sudovest di Nashville.
I media parlano di almeno 19 dispersi, inclusi un numero ancora imprecisato di morti.
L’Agenzia statunitense per l’Alcol, il Tabacco, le Armi da Fuoco e gli Esplosivi (ATF) si è recata sul luogo per fornire assistenza nell’emergenza.
Accurate Energetic Systems produce esplosivi militari, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre il sito ufficiale dell’azienda indica che “produce e fornisce soluzioni per prodotti energetici destinati alle industrie della difesa, aerospaziale, demolizione, petrolio e gas”.
BREAKING— American Press (@americanspress) October 10, 2025
A massive explosion obliterated the Accurate Energetic Systems (AES) facility in Bucksnort, Tennessee, which produced and stored explosives, including bulk explosives, shaped charges, demolition kits, and specialized items for military, defense, aerospace,… pic.twitter.com/ngaopvtaI6