Il Nobel per la Letteratura premia la scrittura apocalittica di Krasznahorkai

AGI - Il Nobel per la Letteratura è andato all’ungherese László Krasznahorkai “per la sua opera convincente e visionaria che, in mezzo al terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte”.
L’Accademia Svedese ha sottolineato che il secondo autore ungherese a vincere il premio, dopo che Imre Kertész lo fece nel 2002, è un “grande scrittore epico nella tradizione centroeuropea che va da Franz Kafka a Thomas Bernhard” e la cui opera si distingue “per l’assurdo e gli eccessi grotteschi”.
Krasznahorkai era nella lista dei favoriti nei pronostici precedenti e nelle agenzie di scommesse, insieme ad altri autori come la cinese Can Xue e l’australiano Gerald Murnane.
Maestro dell’apocalisse
Nato a Gyula (sud-est dell’Ungheria, 1954), ha studiato Giurisprudenza tra il 1973 e il 1978, ma finì per abbandonarla per alternare diversi lavori come minatore e guardia di sicurezza, mentre sviluppava il suo gusto per la scrittura.
Nel 1977 iniziò gli studi di Filologia Ungherese all’Università di Budapest e cominciò a pubblicare in diverse riviste letterarie.
Il suo primo romanzo, Tango satanico (1985), racconta la storia di un gruppo di persone che vive in una fattoria collettiva abbandonata poco prima della caduta del comunismo: fu una sensazione letteraria nel suo paese e sarebbe portato al cinema un decennio dopo, la prima delle sue collaborazioni con il regista Béla Tarr.
Il “maestro dell’apocalisse”, come lo definì la critica letteraria statunitense Susan Sontag, pubblicò poi Malinconia della resistenza, una “fantasia del terrore” sulla lotta tra ordine e disordine, secondo quanto evidenzia l’Accademia nella sua motivazione.
Il barone Wenckheim torna a casa (2016), su un barone rovinato e dipendente dal gioco che vuole tornare in Ungheria dopo aver vissuto in esilio in Argentina, è considerato un altro dei suoi grandi romanzi.
Krasznahorkai ha attinto anche alla tradizione orientale nella sua opera, cercando uno stile più contemplativo e dal tono misurato, come si riflette in A nord la montagna, a sud il lago, a ovest il cammino, a est il fiume (2003) e E Seiobo discese sulla Terra (2008).
Diventato scrittore di culto nell’ultima decade, la sua visione apocalittica è associata da alcuni critici alla perdita di valori del regime comunista e, successivamente, alla visione di una civiltà occidentale in declino.
Una scelta “attesa” e “prevedibile”
La scelta di Krasznahorkai è stata accolta senza sorprese in Svezia, e sebbene il riconoscimento alla sua letteratura sia generalizzato, alcune voci criticano la sua designazione per essere prevedibile.
Così, l’emittente pubblica Radio Svezia ha segnalato che il premio era “atteso” e ha evidenziato la complessità della sua narrativa e il suo stile “unico”.
Il tabloid Expressen ha definito la sua scelta come “la migliore degli ultimi anni”, mentre Dagens Nyheter, principale quotidiano svedese, l’ha giudicata “impeccabile” ma allo stesso tempo “molto attesa”. Dopo la “escursione geografica” rappresentata dal trionfo l’anno scorso della sudcoreana Han Kang, l’Accademia ha deciso con Krasznahorkai di tornare al suo “luogo felice”, in riferimento al fatto che si tratta di un autore dell’Europa centrale, come gran parte dei premiati nella storia del Nobel per la Letteratura, sottolinea Dagens Nyheter.
Krasznahorkai voleva solo scrivere un unico libro
Nelle sue prime dichiarazioni dopo aver appreso la notizia del Nobel, Krasznahorkai ha confessato a Radio Svezia che inizialmente voleva scrivere solo un libro e non diventare scrittore.
“Volevo solo scrivere un libro, non volevo essere uno scrittore, perché non volevo essere nessuno”, ha detto.
[17:26, 09/10/2025] Microsoft Copilot: Krasznahorkai ha raccontato in una conversazione telefonica che anni dopo aver pubblicato il suo primo romanzo, sentì che non era perfetto e che voleva migliorare il suo stile, per cui decise di scrivere un altro libro, un processo che si è ripetuto successivamente.
“La mia vita è una correzione permanente”, ha dichiarato l’autore ungherese.
Krasznahorkai ha detto di sentirsi “molto felice” per il premio e “tranquillo e molto nervoso allo stesso tempo”.
“È il primo giorno della mia vita come vincitore del premio Nobel. Non so cosa accadrà in futuro”, ha affermato.