Von der Leyen: "Siamo in una guerra ibrida. L'Ue deve rispondere"

AGI - "In tutta l'Unione, cavi sottomarini sono stati tagliati, aeroporti e hub logistici paralizzati da attacchi informatici e le elezioni prese di mira da campagne di influenza maligne. Questi incidenti sono calcolati per rimanere nell'ombra della negabilità. Non si tratta di molestie casuali. È una campagna coerente e in continua escalation per destabilizzare i nostri cittadini, mettere alla prova la nostra determinazione, dividere la nostra Unione e indebolire il nostro sostegno all'Ucraina. Ed è ora di chiamarla con il suo nome. Questa è guerra ibrida". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo sulle violazioni dello spazio aereo europeo.
"A chi ancora dubita, guardate cosa sta succedendo. Un incidente potrebbe essere un errore. Due, una coincidenza. Ma tre, cinque, dieci? Questa è una zona grigia di campagne deliberate e mirate contro l'Europa. E l'Europa deve rispondere. Dobbiamo indagare su ogni incidente. E non dobbiamo esitare ad attribuire la responsabilità. Perché ogni centimetro quadrato del nostro territorio deve essere protetto", ha aggiunto.
"Affrontare la guerra ibrida russa non riguarda solo la difesa tradizionale. Riguarda software per droni e pezzi di ricambio per oleodotti. Riguarda team di risposta informatica rapida e campagne di informazione pubblica per diffondere la consapevolezza. Questo richiede una nuova mentalità per tutti noi. Dobbiamo essere pronti a uscire dalla nostra zona di comfort"
"I piloti italiani difendono l'Estonia"
"La Russia vuole seminare discordia. Stiamo rispondendo con unità. Sono stati i piloti italiani della missione di polizia aerea della Nato a scortare i jet russi dai cieli estoni. Gli esperti ucraini stanno condividendo la loro esperienza in prima linea per aiutare gli Stati membri a contrastare le incursioni dei droni. Questa è solidarietà in azione. Ma non dobbiamo solo reagire, dobbiamo dissuadere. Perché se esitiamo ad agire, la zona grigia non farà che espandersi".
"Attrezzarsi per la pace"
"La missione fondante dell'Unione europea è preservare la pace. E oggi, ciò significa avere la capacità di scoraggiare aggressioni e provocazioni. L'Europa deve dotarsi urgentemente di una capacità strategica di risposta, pronta ad affrontare la natura mutevole della guerra. Dobbiamo svilupparla e mantenerla insieme. E dobbiamo essere in grado di rispondere in tempo reale. Questo lavoro è già iniziato".
Fino a 800 miliardi per la difesa
"Stiamo assistendo al più grande aumento della spesa per la difesa nella storia della nostra Unione. L'agenda Readiness 2030 mobiliterà fino a 800 miliardi di euro per la difesa, anche attraverso nuovi strumenti come Safe. Ora abbiamo bisogno di un piano paneuropeo preciso, strettamente coordinato con la Nato, su come procedere. Questo è il fulcro del documento di definizione che ho presentato ai leader a Copenaghen la scorsa settimana. E presto presenteremo la nostra "Preservare la pace - Roadmap Readiness 2030". Questa non solo definirà obiettivi comuni, ma anche traguardi concreti sulla strada verso il 2030. Perché solo ciò che viene misurato, viene fatto".
"Muro di droni è la nostra risposta"
"Il primo punto riguarda specificamente le violazioni del nostro spazio aereo. Parlo di strumenti di bandiera paneuropei come il Monitoraggio del fianco orientale e il muro di droni. Il muro di droni è la nostra risposta alla realtà della guerra moderna. Pensate a cosa è successo in Polonia. Abbiamo dovuto schierare sistemi molto costosi - caccia di ultima generazione - per abbattere armi relativamente economiche e prodotte in serie. Questo non è sostenibile".
"Abbiamo bisogno di un sistema che sia accessibile e adatto allo scopo. Per una rapida individuazione, una rapida intercettazione e, quando necessario, una rapida neutralizzazione. In questo abbiamo molto da imparare dall'Ucraina. Sia in termini di capacità, ma ancora più importante per il loro ecosistema di rapida innovazione. E l'Ucraina è pronta a sostenere i nostri sforzi".
La guerra informatica
"La protezione delle nostre persone, dei nostri cieli e delle nostre infrastrutture richiede più dei droni. E questo mi porta al mio secondo punto: le capacità critiche. Abbiamo già identificato nove capacità critiche, dalla difesa aerea alla guerra informatica ed elettronica. Per ciascuna di queste, formeremo "Coalizioni di capacità collettive", gruppi di Stati membri impegnati a raggiungere obiettivi comuni. Abbiamo già visto questo modello nazionale leader dare risultati concreti. Pensate alle iniziative guidate da Repubblica Ceca e Danimarca per fornire armi e munizioni all'Ucraina. Una nazione ha preso l'iniziativa. Altre si sono unite, per effettuare ordini più consistenti. L'industria si è espansa e i prezzi sono scesi. Ora estenderemo questo approccio a tutti i settori. Questa è la strada da seguire. È veloce. È efficiente. Ed è made in Europe".
Aumento delle spese di difesa sia motore per la crescita Ue
"In terzo luogo, nulla di tutto ciò è possibile senza una forte industria europea della difesa. Dobbiamo poter contare sulla nostra base industriale, soprattutto in tempi di crisi. Oggi, la maggior parte degli investimenti è destinata all'estero. In altre parole, alla creazione di buoni posti di lavoro fuori dall'Europa. Questo non è sostenibile. L'aumento della spesa per la difesa deve anche essere un motore di crescita. Questo sta già accadendo. Nuove fabbriche e linee di produzione stanno sorgendo in tutta Europa. La nostra industria della difesa sta assumendo migliaia di lavoratori qualificati. E le ricadute si fanno sentire anche in altri settori".
"Lo abbiamo visto ripetutamente. Nuove tecnologie nate nei settori della difesa aprono nuove applicazioni per le industrie civili. Dagli strumenti di sicurezza informatica ai materiali avanzati per la cantieristica navale e l'aerospaziale. I nostri nuovi investimenti nella difesa possono e devono contribuire alla competitività dell'Europa. Ecco perchè almeno il 65% di qualsiasi progetto finanziato nell'ambito di Safe deve avere sede nella nostra Unione. Si tratta di fondi europei che devono generare un ritorno sull'investimento in Europa. Ma oltre ai finanziamenti, dobbiamo anche rimuovere gli ostacoli che ancora frenano le nostre industrie".