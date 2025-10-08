Israele blocca le navi di una seconda spedizione di aiuti diretta a Gaza

AGI - La Freedom Flotilla Coalition ha denunciato che, a circa 120 miglia nautiche da Gaza, le forze israeliane hanno preso di mira il convoglio marittimo intercettando alcune barche della nuova flotta.
"Tre navi - Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar e Anas Al-Sharif - sono state attaccate e illegalmente fermate dall'esercito israeliano alle 04:34 del mattino, a 220 chilometri (circa 140 miglia) al largo della costa di Gaza", si legge su X, dove si spiega che un'altra nave, la Conscience, con a bordo oltre 90 persone, è "sotto attacco".
"L'esercito israeliano non ha giurisdizione legale in acque internazionali. La Flotilla non rappresenta alcuna minaccia. Trasportiamo aiuti vitali per un valore di oltre 110.000 dollari in medicinali, apparecchiature respiratorie e integratori nutrizionali destinati agli ospedali di Gaza", si legge sui social dedicati all’iniziativa umanitaria.
Quattro ore prima di denunciare gli attacchi, la Flotilla aveva dichiarato di aver superato la soglia delle 140 miglia nautiche, distanza alla quale Israele ha iniziato a intercettare missioni simili in passato. La spedizione, composta da circa 140 membri, prevedeva già la possibilità di essere fermata nel Mar Mediterraneo, in acque internazionali, come accaduto lo scorso mercoledì alla Global Sumud Flotilla. Questa nuova missione rappresenta un ulteriore tentativo di forzare il blocco navale israeliano al largo di Gaza per creare un corridoio umanitario permanente verso la Striscia.
Early morning Gaza time, the Freedom Flotilla Coalition and Thousand Madleens to Gaza ships were illegally intercepted by Israeli occupation forces. Participants—humanitarians, doctors, and journalists from across the world—have been taken against their … https://t.co/Th9sLLNnNj— Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) October 8, 2025
Il ministero degli Esteri israeliano ha confermato di aver intercettato le nuove imbarcazioni della Flotilla che tentavano di raggiungere Gaza. "Un altro inutile tentativo di violare il legittimo blocco navale e di entrare in una zona di combattimento si e' concluso nel nulla. Le imbarcazioni e i passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano", ha scritto il ministero sui social. "Tutti i passeggeri sono al sicuro e in buona salute. Si prevede che saranno espulsi a breve", ha aggiunto.