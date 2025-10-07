Il Senato boccia la proposta di mettere fine allo shutdown

AGI - La proposta dei repubblicani per finanziare il governo federale e mettere fine allo shutdown è stata bocciata dal Senato americano, con 52 voti a favore e 42 contrari. Si tratta del quinto voto fallito. La proposta repubblicana ha trovato nuovamente il sostegno di due senatori democratici e di un senatore indipendente, ma non è stato sufficiente per avvicinarsi ai 60 voti richiesti.
Il presidente Donald Trump sarebbe "contento" di negoziare un accordo sui programmi sanitari con i Democratici, ma ha chiesto prima di riaprire il governo federale, entrato nella seconda settimana di shutdown. Con il governo degli Stati Uniti a corto di fondi da mercoledì scorso, i Democratici del Senato hanno bloccato per la quinta volta un disegno di legge di finanziamento temporaneo approvato dalla Camera.
"Sono felice di collaborare con i Democratici sulle loro fallimentari politiche sanitarie o su qualsiasi altra cosa, ma prima devono consentire al governo di riaprire", ha scritto Trump su Truth. Per risolvere la crisi, i Repubblicani propongono una proroga dell'attuale bilancio fino alla fine di novembre, mentre i Democratici insistono per aumentare i finanziamenti per i programmi di assicurazione sanitaria per le popolazioni più svantaggiate e per rivedere i tagli ai programmi sanitari approvati nell'ambito del disegno di legge di bilancio "Big and Beautiful" di Trump.
La dura posizione dei Democratici segna un raro momento di influenza per il partito di opposizione, quando Trump e i suoi fedeli Repubblicani controllano ogni ramo del governo.I Repubblicani devono convincere un numero sufficiente di senatori Democratici a raggiungere la soglia dei 60 voti, sui 100 necessari per superare la situazione di stallo.Insistono sul fatto che per negoziare, i Democratici devono prima cedere e che qualsiasi discussione sull'assistenza sanitaria deve avvenire dopo la riapertura del governo. Trump ha ribadito questa richiesta sui social media, ma è apparso aperto a ulteriori trattative.