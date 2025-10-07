Trump: "Sui missili Tomahawk a Kiev ho deciso"

AGI - "Ho preso una decisione". Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sull'invio di missili Tomahawk in Ucraina. Trump non ha fornito dettagli, ma ha aggiunto che vorrebbe "porre alcune domande" agli ucraini su come intendono usare i missili. Trump non vorrebbe "un'escalation".
Kiev, a Zaporizhzhia rischio catastrofe nucleare
Il governo ucraino ha lanciato l'allarme per i rischi legati ai raid russi nella zona della centrale nucleare di Zaporizhzhia. "La creazione intenzionale di rischi intorno alla più grande centrale nucleare d'Europa minaccia una catastrofe nucleare su scala continentale", ha avvertito il ministero degli Esteri in una nota riportata da Ukrinform. I numerosi bombardamenti nelle immediate vicinanze dell'impianto, registrati lunedì dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), sono una deliberata provocazione della Russia, si legge ancora nella nota. Mosca, spiega Kiev, dimostra ancora una volta il suo completo disprezzo per il diritto internazionale, la Carta dell'Aeia e i sette pilastri indispensabili della sicurezza nucleare. Di particolare preoccupazione per Kiev è il fatto che la centrale nucleare di Zaporizhzhia sia senza alimentazione esterna da quasi due settimane e che si debba fare affidamento su forniture instabili.
Orban: "L'Ungheria non è obbligata a sostenere l'ingresso dell'Ucraina"
"L'Ungheria non ha alcun obbligo morale di sostenere l'adesione dell'Ucraina all'UE". Lo ha scritto sui social il presidente ungherese, Viktor Orban. "Nessun paese ha mai usato il ricatto per entrare nell'Unione Europea, e non accadrà nemmeno questa volta. Il Trattato sull'UE non lascia spazio ad ambiguità: l'adesione è decisa dagli Stati membri, all'unanimità. Il popolo ungherese ha preso la sua decisione. Ha detto no a larga maggioranza all'adesione dell'Ucraina all'UE con un referendum". Rivolgendosi direttamente a Zelensky, Orban aggiunge: "Se desidera cambiare questa situazione, la campagna mediatica che sta conducendo contro l'Ungheria probabilmente non è il modo migliore per farsi degli amici".
Mosca, intercettati nella notte 184 droni ucraini
La contraerea russa ha intercettato nella notte 184 droni ucraini, con Kiev che ha colpito il territorio russo per il secondo giorno consecutivo con uno dei più massicci attacchi nei tre anni e mezzo dall'inizio della guerra. Lo ha riferito il ministero della Difesa. I droni sono stati abbattuti soprattutto sulle regioni russe di Kursk (62) e Belgorod (31), al confine con l'Ucraina.
Un morto a Kherson, colpito l'impianto energetico di Poltava
È stata un'altra notte di intensi bombardamenti russi in Ucraina. Nella regione di Kherson, una persona è stata uccisa e 18 sono rimaste ferite, rende noto Ukrinform. Particolarmente bersagliata anche Poltava, a sudest di Kiev, dove sono stati danneggiati un impianto energetico, un edificio amministrativo, magazzini e materiale rotabile ferroviario. Droni russi hanno attaccato anche Sumy, Zaporizhzhia, Nikopol e Marhanets.