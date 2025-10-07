Orban chiude la porta all'euro

ADV
AGI - Viktor Orban ha chiuso la porta all'euro: nessuna ragione per l'Ungheria di adottarlo visto che l'Unione europea si sta disintegrando. Lo riferisce il portale Hirklikk.
"L'Ue è attualmente in uno stato di disintegrazione. Sta cadendo a pezzi", ha detto Orban, dunque "l'Ungheria non dovrebbe legare ancora di più il suo destino all'Ue. L'introduzione dell'euro sarebbe il collegamento più stretto possibile". Dunque, ha assicurato, "l'adesione all'area dell'euro non sarà nel mio menu".
