Parigi: un furgone prende fuoco a pochi passi da Matignon
Parigi: un furgone prende fuoco a pochi passi da Matignon
Home>Estero

Parigi: un furgone prende fuoco a pochi passi da Matignon

All'interno del palazzo del primo ministro francese era in corso l'incontro tra Sébastien Lecornu e Gabriel Attal
Furgone prende fuoco a Parigi
Le Parisien - Furgone prende fuoco a Parigi
Sébastien Lecornu Parigi
di lettura

AGI - Intorno alle 9:30, a pochi passi dall'Hotel de Matignon, un veicolo commerciale ha preso fuoco. Secondo una il quotidiano francese Le Parisien, all'interno del mezzo c'erano delle bombole di gas, il che ha fatto temere un'esplosione, che poi non si è materializzata. L'incendio è avvenuto proprio mentre Sébastien Lecornu incontrava Gabriel Attal

ADV
ADV