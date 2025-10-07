Parigi: un furgone prende fuoco a pochi passi da Matignon
All'interno del palazzo del primo ministro francese era in corso l'incontro tra Sébastien Lecornu e Gabriel Attal
AGI - Intorno alle 9:30, a pochi passi dall'Hotel de Matignon, un veicolo commerciale ha preso fuoco. Secondo una il quotidiano francese Le Parisien, all'interno del mezzo c'erano delle bombole di gas, il che ha fatto temere un'esplosione, che poi non si è materializzata. L'incendio è avvenuto proprio mentre Sébastien Lecornu incontrava Gabriel Attal